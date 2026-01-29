Трассу Алексеевское — Альметьевск открыли после двухдневной метели
Временное ограничение движения было введено 27 января
Автомобильное движение по платной высокоскоростной трассе Алексеевское — Альметьевск вновь открыто для всех видов транспорта. Согласно официальной информации, с 8:00 29 января возобновлено движение грузовых автомобилей и автобусов.
Временное ограничение движения было введено 27 января из-за неблагоприятных погодных условий. Решение о закрытии трассы принималось для обеспечения безопасности дорожного движения.
Аналогично восстановили движение транспорта утром 29 января на трассе Казань — Оренбург.
