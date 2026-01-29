Новости общества

15:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трассу Алексеевское — Альметьевск открыли после двухдневной метели

12:23, 29.01.2026

Временное ограничение движения было введено 27 января

Трассу Алексеевское — Альметьевск открыли после двухдневной метели
Фото: Динар Фатыхов

Автомобильное движение по платной высокоскоростной трассе Алексеевское — Альметьевск вновь открыто для всех видов транспорта. Согласно официальной информации, с 8:00 29 января возобновлено движение грузовых автомобилей и автобусов.

Временное ограничение движения было введено 27 января из-за неблагоприятных погодных условий. Решение о закрытии трассы принималось для обеспечения безопасности дорожного движения.

Аналогично восстановили движение транспорта утром 29 января на трассе Казань — Оренбург.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также