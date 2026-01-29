Финансовые привычки россиян в 2025 году зависят от возраста

Более половины опрошенных ведут учет расходов и стали больше откладывать

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году типичный россиянин преимущественно совершает покупки в интернете — чаще всего на маркетплейсах и в магазинах собственных брендов. По сравнению с прошлым годом покупатели стали позже ложиться спать и чаще делать заказы ночью. Об этом сообщает ЮMoney «Реальному времени».

При этом часть респондентов по-прежнему совершают неудачные покупки под влиянием маркетинга. Чаще всего такие покупки связаны с одеждой и обувью. Большинство опрошенных участвуют в сезонных распродажах, при этом наиболее активными участниками остаются зумеры и миллениалы.

Финансовое поведение россиян в значительной степени определяется возрастом. Миллениалы (от 25 до 45 лет) остаются наиболее консервативной группой. Для 16% из них деньги в первую очередь связаны со стабильностью и обеспечением семьи. Почти половина миллениалов (48%) не делают никаких вложений, а среди инвестирующих наиболее популярным инструментом остаются банковские вклады (14%).

Зумеры (от 16 до 24 лет) чаще ориентируются на текущее потребление и не стремятся к инвестициям. Основные статьи расходов — впечатления, гаджеты и спорт. Онлайн-покупки для этой группы являются повседневной практикой, а среди способов оплаты они чаще выбирают «пеи» и электронные кошельки.

Среди поколения «альфа» (до 16 лет) также выделяется группа платежеспособных пользователей — в основном подростков, получающих карманные деньги от родителей. Деньги для них служат инструментом обучения, развлечений и самовыражения, в том числе через покупку брендовой одежды.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Общим трендом для всех возрастных групп стало повышение финансовой грамотности. Более половины опрошенных ведут учет доходов и расходов. Свыше 50% респондентов сообщили, что научились оптимизировать траты и стали больше откладывать.

По словам экспертов, аналитика транзакций показывает, что универсального потребительского профиля больше не существует, а различия в платежных предпочтениях между поколениями становятся все более заметными.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан попал в топ-10 по средним расходам молодежи на «зумерские» потребности — 8,7 тысячи.

Ариана Ранцева