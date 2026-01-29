Татарстан не вошел в список финалистов конкурса финансовой культуры

В финал Всероссийского конкурса вышли 13 регионов из 22 участников отбора

Фото: Артем Дергунов

Определен список финалистов Всероссийского конкурса «Столица финансовой культуры». По итогам отборочного тура в него вошли 13 регионов из 22, подавших заявки.

За звание «Столица финансовой культуры» продолжат борьбу Алтайский край, Брянская область, Забайкальский край, Калининградская, Омская и Орловская области, Приморский край, Республика Башкортостан, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Санкт-Петербург, а также Тверская и Ульяновская области.

Финалисты представят проекты по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры, которые планируют реализовать в случае победы.

Цель конкурса — стимулирование развития финансового просвещения в субъектах России. Регионы-победители получают статус «Столица финансовой культуры» сроком на один год, а также информационную, экспертную и методическую поддержку со стороны Минфина России и Банка России.

В 2025 году победителями конкурса стали Красноярский край и Нижегородская область. Они представили проекты, рассчитанные на масштабную реализацию и последующее тиражирование в других регионах страны.

Итоги текущего конкурса будут подведены в марте 2026 года на площадке Национального центра «Россия». Конкурс проводится в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Организаторами выступают Банк России и Министерство финансов России.

Ариана Ранцева