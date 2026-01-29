ОКБ зафиксировало рост среднесрочной просрочки по картам

Доля задолженности, 30–90 дней, увеличилась с 1,6 до 1,9%

Фото: Михаил Захаров

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало рост доли просроченной задолженности по кредитным картам и овердрафтам. По данным бюро, в четвертом квартале доля карточных кредитов с просрочкой от 30 до 90 дней увеличилась до 1,9% после снижения в третьем квартале до 1,6%.

Как отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин, рост среднесрочной просрочки наблюдается несмотря на сокращение высокорискованных выдач заемщикам с высокой долговой нагрузкой. По его словам, на платежную дисциплину граждан влияют высокие процентные ставки, сохраняющаяся инфляция и замедление роста реальных доходов.

Дополнительным фактором, по оценке эксперта, стали жесткие макропруденциальные ограничения регулятора, которые осложняют перекредитование заемщиков с крупным кредитным портфелем. При этом у таких клиентов часто есть и другие необеспеченные потребительские кредиты, которые выходят на просрочку одновременно с задолженностью по картам. Значительная часть этих ссуд была выдана в 2023—2024 годах, когда требования к выдачам были менее строгими.

С учетом действующих макропруденциальных лимитов и надбавок к коэффициентам риска, по прогнозу АКРА, в начале 2026 года доля просрочки 30—90 дней, сопоставимая с уровнем первого квартала 2025 года, маловероятна. Вместе с тем допускается дальнейший умеренный рост показателя, который будет зависеть от динамики процентных ставок и возможностей перекредитования.

Ариана Ранцева