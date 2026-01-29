«В особенности — Татарстан»: «Автодор» предупредил водителей о плохой погоде на М-12

Фото: Динар Фатыхов

Неблагоприятные погодные условия ожидаются сегодня в Воронежской области и регионах, прилегающих к федеральной трассе М-12 «Восток».

— Сегодня циклон с сильным снегопадом накроет Воронежскую область и все регионы близ трассы М-12 «Восток», в особенности — Татарстан, — сказано в сообщении «Автодора».

По данным метеорологов, над регионом пройдет циклон, сопровождающийся сильным снегопадом. В результате возможны серьезные осложнения дорожной обстановки.

Основными факторами риска станут: ухудшение видимости на дорогах, формирование снежного наката на проезжей части.

Тем временем на трассе Казань — Оренбург восстановили движение транспорта после улучшения погодных условий.

Наталья Жирнова