Начались повторные торги по продаже московского аэропорта Домодедово

Начальная цена лота составляет 132,266 млрд рублей

Голландский аукцион по продаже «ДМЕ холдинга», владеющего активами московского аэропорта Домодедово, а также ряда связанных с ним компаний, начался 29 января 2026 года в 15:00 по московскому времени, пишет ТАСС.

Начальная цена лота установлена на уровне 132,266 млрд рублей и не изменилась по сравнению с ранее объявленными условиями. Шаг понижения составляет 10% от стартовой цены — 13,2 млрд рублей. Максимальное снижение возможно до 50% от начальной стоимости. Цена отсечения определена на уровне 66,1 млрд рублей.

Ранее аукцион по продаже активов аэропорта, запланированный на 20 января 2026 года, не состоялся. Единственный заявившийся претендент — индивидуальный предприниматель Евгений Богатый — не был допущен к участию в торгах.

Аэропорт Домодедово перешел под контроль государства летом 2025 года.



Ариана Ранцева