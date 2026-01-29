Пенсионер из Бугульмы потерял 27 млн рублей из-за телефонных мошенников

Преступники действовали по классической схеме обмана: они убедили мужчину, что он якобы переводит деньги на счета человека, находящегося в федеральном розыске

Фото: Динар Фатыхов

Жертвой очередного мошенничества стал 71-летний житель Бугульмы, который лишился всех своих сбережений, автомобиля и недвижимости. Общий ущерб составил 27 миллионов рублей, сообщает МВД по РТ.

Преступники действовали по классической схеме обмана. С октября по декабрь 2025 года они представлялись потерпевшему его руководителем и сотрудниками ФСБ. Злоумышленники убедили мужчину, что он якобы переводит деньги на счета человека, находящегося в федеральном розыске.

Сначала мошенники получили доступ к личным сбережениям пенсионера. Затем, используя ту же схему, обманули его супругу. После этого преступники убедили пару продать автомобиль Toyota RAV 4 и заложить квартиры в Бугульме и Казани.

Реальное время / realnoevremya.ru

По факту мошенничества следственный отдел ОМВД России по Бугульминскому району возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Известно, что уровень преступности в России упал на 7,3% в 2025 году: преступления в сфере IT-технологий сократились на 11,8%, включая снижение дистанционных краж на 23,6%. Тем не менее за год IT-мошенники выкачали у татарстанцев почти 6 млрд рублей.

Наталья Жирнова