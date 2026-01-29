Минздрав обновил правила для клиник, проводящих аборты
Приказ касается сроков до 12 недель и требований к лицензированию и оснащению медорганизаций
Министерство здравоохранения России ужесточило требования к медицинским организациям, оказывающим услуги по искусственному прерыванию беременности. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно приказу, проведение абортов допускается только в медицинских учреждениях, располагающих операционной и обеспечивающих круглосуточное дежурство врача — анестезиолога-реаниматолога. Также должна быть предусмотрена возможность транспортировки пациентки бригадой скорой помощи в течение не более 20 минут.
Искусственное прерывание беременности на сроке до 12 недель должно осуществляться в условиях дневного или круглосуточного стационара в медорганизациях, имеющих соответствующую лицензию, включая работы по акушерству, гинекологии, анестезиологии и реаниматологии.
В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Совете Федерации, призвал запретить проведение абортов в частных клиниках, а также криминализировать склонение к аборту. Он отметил, что отказ частных медучреждений от проведения абортов уже показал положительные результаты в ряде регионов.
Ранее «Реальное время» писало, что патриарх Кирилл предложил запретить аборты без согласия мужа.
