Новости общества

15:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

И.о. директора Госархива Татарстана стала Марина Уклонская

11:58, 29.01.2026

Об этом стало известно на коллегии Государственного комитета республики по архивному делу

И.о. директора Госархива Татарстана стала Марина Уклонская
Фото: Реальное время

И.о. директора Госархива Татарстана стала Марина Уклонская. Об этом стало известно на коллегии государственного комитета республики по архивному делу. На сайте все еще числится директором Сергей Горохов.

Известно, что ранее она занимала должность начальника отдела хранения и учета фондов органов государственной власти и учреждений ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее Кабмин Татарстана освободил от должности зампреда Госкомитета РТ по архивному делу. Согласно документу, Гузель Ильдусовна покинула свой пост 2 декабря по собственной инициативе.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также