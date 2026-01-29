И.о. директора Госархива Татарстана стала Марина Уклонская

Об этом стало известно на коллегии Государственного комитета республики по архивному делу

Фото: Реальное время

И.о. директора Госархива Татарстана стала Марина Уклонская. Об этом стало известно на коллегии государственного комитета республики по архивному делу. На сайте все еще числится директором Сергей Горохов.

Известно, что ранее она занимала должность начальника отдела хранения и учета фондов органов государственной власти и учреждений ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее Кабмин Татарстана освободил от должности зампреда Госкомитета РТ по архивному делу. Согласно документу, Гузель Ильдусовна покинула свой пост 2 декабря по собственной инициативе.

Наталья Жирнова