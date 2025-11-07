Татарстан отгрузил более 9 тыс. тонн зерновых культур Вьетнаму и Ирану

В конце октября отправили кормовой ячмень, а 1 ноября — продовольственную пшеницу

В Татарстане продолжается активная отгрузка зерновых для экспортных поставок. В конце октября была осуществлена крупная отправка кормового ячменя в Иран, а в начале ноября — продовольственной пшеницы во Вьетнам. Все операции прошли под контролем филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане, сообщает пресс-служба для «Реального времени».

В конце октября из Камско‑Устьинского района в Иран отгрузили 5,1 тыс.т кормового ячменя. Партия прошла проверки на соответствие российским и международным стандартам и получила все необходимые разрешительные документы. С начала навигации в Иран уже направлено 33,1тыс.т ячменя (17% от общего объема отгрузок водным транспортом из Татарстана).

1 ноября из Зеленодольского района во Вьетнам отправили 3,95 тыс.т продовольственной пшеницы. При этом заметно растет экспорт пшеницы во Вьетнам: в 2024 году он достиг 531 тыс.т, что в 3,7 раза больше показателя 2023 года (144 тыс.т).

Всего с начала навигации под контролем филиала ЦОК АПК РТ отгружено более 197,3 тыс.т зерна на 70 теплоходах. Основная культура — пшеница (55% от общего объема). Более 135 тыс.т пшеницы с перевалкой в порту Кавказ поставлено в Турцию, Ливан, Египет, Израиль, Шри‑Ланку, Бангладеш, Ливию и Джибути — на 52% больше, чем в прошлом году.



Наталья Жирнова