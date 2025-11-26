Впервые в 2025 году выросли максимальные ставки по вкладам в топ-10 банках России

Основной драйвер роста пришелся на депозиты сроком от трех до шести месяцев

Средняя максимальная ставка по банковским вкладам в десяти крупнейших российских банках продемонстрировала рост во второй декаде ноября 2025 года, увеличившись на 0,18 процентных пункта (п.п.) до 15,5% годовых. Это первое повышение показателя с начала 2025 года, о чем сообщил Центробанк.

По данным регулятора, основной драйвер роста пришелся на депозиты сроком от трех до шести месяцев, доходность по которым выросла на 0,34 п.п. Более длительные вклады, напротив, показали незначительное снижение ставок в диапазоне от 0,01 до 0,10 п.п., а ставки по коротким вкладам (до трех месяцев) остались без изменений.

Актуальные средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков на вторую декаду ноября 2025 года составили:

на срок до трех месяцев: 14,78% годовых (без изменений к первой декаде)

от трех до шести месяцев: 15,11% годовых (+0,34 п.п.)

от шести месяцев до года: 14,40% годовых (-0,01 п.п.)

на срок более года: 12,42% годовых (-0,10 п.п.)

Максим Платонов / realnoevremya.ru

24 октября Центробанк опустил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 16,5% годовых. Это стало четвертым последовательным снижением после длительного периода с октября 2024 по июнь 2025 года, когда ставка держалась на уровне 21%.

Между тем, общая картина на рынке вкладов демонстрирует стабильный рост. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), средний размер вклада физического лица на 1 октября 2025 года достиг 425 000 рублей, увеличившись с начала года на 10% или на 39 000 рублей. Общий объем средств, подпадающих под систему страхования вкладов, за девять месяцев вырос на 7,2%, превысив 80,3 трлн рублей. В частности, вклады населения увеличились на 8% до 60,8 трлн рублей, средства индивидуальных предпринимателей — на 6,1% до 2,7 трлн рублей, а средства на счетах эскроу — на 14,6% до 7 трлн рублей.

Рената Валеева