Криобанк биоматериалов и увеличение популяции: чем займется центр по сохранению снежных барсов в Татарстане

Учредителями являются казанский хоккейный клуб «Ак Барс», Академия наук Татарстана, Минэкологии, КФУ и межрегиональная ассоциация «Ирбис»

Фото: Динар Фатыхов

На антикоррупционную проверку поступило постановление кабмина Татарстана о создании автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс».

Основная задача нового центра — изучение, защита и сохранение популяции снежных барсов, а также повышение их численности. Организация будет заниматься научными исследованиями, природоохранными мероприятиями и образовательной деятельностью.

Направления работы центра включают проведение научных исследований в следующих областях:

изучение гормонального статуса снежных барсов в течение года и факторов, оказывающих на него определяющее влияние;

оценка состояния врожденного иммунитета у животных в течение года;

изучение возрастных изменений гормонального статуса, иммунитета и поведения у млекопитающих с момента рождения до половозрелости;

оценка транскриптомов и метаболомов животных при различных условиях содержания и внешних факторах;

разработки неинвазивных методов оценки физиологического состояния животных.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также центр займется мероприятиями по сохранению и увеличению популяции снежного барса, его биологического разнообразия, созданию криобанка биологического материала, взаимодействию с государственными органами по вопросам охраны животных, развитию экологического просвещения населения и поддержке научных исследований и образовательных программ.

По документам, центр получит право вести предпринимательскую деятельность, если она соответствует целям организации. Финансирование будет осуществляться за счет взносов учредителей, добровольных пожертвований, доходов от собственной деятельности и государственных субсидий.

Стоит отметить, что центр «Снежный барс» был создан 4 августа. Учредителями являются казанский хоккейный клуб «Ак Барс», Академия наук Татарстана, Минэкологии, КФУ и межрегиональная ассоциация «Ирбис». Директором является экс-начальник управления минерально-сырьевых и водных ресурсов Вячеслав Долгов.

Напомним, что в марте 2025 года было подписано соглашение о намерениях его создания. Предполагалось, что оно позволит реализовывать совместные научные программы на базе объектов Научного центра «Снежный барс» в Алтае.

Подобный центр есть на Алтае. Он был создан в 2022 году по инициативе раиса Татарстана Рустама Минниханова и представляет собой современный комплекс с лабораторией, ветеринарным блоком, вольерным комплексом и жилыми домами для научных сотрудников.

Дмитрий Зайцев