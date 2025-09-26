Центробанк продлил ограничения на переводы средств за рубеж до марта 2026 года

Россияне и нерезиденты из дружественных стран могут переводить до $1 млн в месяц за рубеж

Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на переводы средств за рубеж. Действие текущих ограничений продлено с 1 октября до 31 марта 2026 года включительно, сообщила пресс-служба регулятора.

Сохраняются следующие лимиты и условия:

для граждан страны и физлиц-нерезидентов из дружественных стран максимальная сумма перевода на любые счета в зарубежных банках — $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте в течение месяца;

через системы денежных переводов: лимит на перечисления — не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте в месяц;

нерезиденты, работающие в России: сохраняется возможность перевода заработной платы за рубеж, как для представителей дружественных, так и недружественных стран;

запрет на переводы для неработающих в России физлиц-нерезидентов и юрлиц из недружественных стран: данное ограничение не распространяется на иностранные компании, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц;

переводы в рублях для банков из недружественных стран: разрешены с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, при условии, что счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

В сообщении также подчеркивается, что ограничения не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, вкладывающимися в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом.

Кроме того, Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих (как для физических, так и юридических лиц) на аналогичный срок.

Ранее Центробанк опубликовал расписание заседаний совета директоров, на которых будет рассматриваться вопрос ключевой ставки в 2026 году.

Рената Валеева