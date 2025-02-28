Новости общества

12:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани с сегодняшнего дня повысилась стоимость проезда в метро

09:14, 28.02.2025
В Казани с сегодняшнего дня повысилась стоимость проезда в метро
Фото: Динар Фатыхов

В Казани с сегодняшнего дня повысилась стоимость проезда в метро. Об этом напомнили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Стоимость проезда при использовании транспортных карт варьируется:

  • при оплате транспортными картами на 100 и более поездок стоимость одной поездки составит 33 рубля;
  • при оплате банковской картой стоимость проезда составит 43 рубля;
  • при оплате транспортной картой за разовую поездку стоимость составит 43 рубля.

В пресс-службе также уточнили, что до конца 2025 года можно получить кешбэк. Услугой могут воспользоваться те, кто использует для оплаты биометрию через Систему быстрых платежей. Кешбэк составляет 15 рублей с каждой поездки.

О повышении стоимости проезда в метро стало известно менее двух недель назад. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также