В Казани с сегодняшнего дня повысилась стоимость проезда в метро

Фото: Динар Фатыхов

В Казани с сегодняшнего дня повысилась стоимость проезда в метро. Об этом напомнили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Стоимость проезда при использовании транспортных карт варьируется:

при оплате транспортными картами на 100 и более поездок стоимость одной поездки составит 33 рубля;

при оплате банковской картой стоимость проезда составит 43 рубля;

при оплате транспортной картой за разовую поездку стоимость составит 43 рубля.

В пресс-службе также уточнили, что до конца 2025 года можно получить кешбэк. Услугой могут воспользоваться те, кто использует для оплаты биометрию через Систему быстрых платежей. Кешбэк составляет 15 рублей с каждой поездки.

О повышении стоимости проезда в метро стало известно менее двух недель назад. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Елизавета Пуншева