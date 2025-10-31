В Казани обсуждают повышение стоимости проезда в метро: глава «Метроэлектротранса» объяснил причины

По его словам, основная причина, побуждающая рассматривать пересмотр тарифа, — существенное отставание текущих расценок от реальной себестоимости перевозок

Фото: Дмитрий Зайцев

Вопрос о возможном повышении стоимости проезда в казанском метрополитене вышел на первый план в публичном обсуждении. В разговоре с «Реальным временем» глава МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков рассказал о причинах такого решения.

По его словам, основная причина, побуждающая рассматривать пересмотр тарифа, — существенное отставание текущих расценок от реальной себестоимости перевозок. Действующие тарифы не покрывают фактических затрат на перевозку пассажиров, что уже привело к накопленному износу инфраструктуры.

Абдулхаков обратил внимание на нормативные документы Министерства транспорта РФ, где закреплена так называемая начальная максимальная цена контракта (НМЦК). В этих документах содержатся расчетные нормативы стоимости километра транспортной работы для разных видов общественного транспорта — трамваев, троллейбусов и автобусов.

— У нас отставание в два раза, — констатировал глава предприятия. Если исходить из нормативных требований и оплачивать перевозки по установленным расценкам, ежегодные затраты на содержание маршрутной сети достигли бы 8–10 млрд рублей. Это сопоставимо с совокупными доходами всех перевозчиков города за год, — заявил Абдулхаков, отвечая на вопрос «Реального времени».

Таким образом, текущая тарифная политика не соответствует реальным затратам на содержание и развитие метрополитена. Именно это несоответствие и вынуждает транспортников задуматься о повышении стоимости проезда — чтобы обеспечить устойчивое функционирование системы и своевременное обновление инфраструктуры.



Последний раз стоимость проезда в метро Казани повышали в феврале 2025 года. Стоимость проезда при использовании транспортных карт варьируется:

при оплате транспортными картами на 100 и более поездок стоимость одной поездки составит 33 рубля;

при оплате банковской картой стоимость проезда составит 43 рубля;

при оплате транспортной картой за разовую поездку стоимость также составит 43 рубля.

В пресс-службе также уточнили, что до конца 2025 года можно получить кешбэк. Услугой могут воспользоваться те, кто использует для оплаты биометрию через Систему быстрых платежей. Кешбэк составляет 15 рублей с каждой поездки.

Дмитрий Зайцев