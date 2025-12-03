В Госдуму внесли законопроект о полном запрете вейпов в России

В начале ноября президент России Владимир Путин одобрил такую инициативу

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты парламента пакет поправок, направленных на полный запрет оборота вейпов и всех видов никотиносодержащих жидкостей в России. Об этом пишет РИА «Новости».



Предлагается «запретить розничную и оптовую торговлю никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей жидкостью, безникотиновой жидкостью, раствором никотина (в том числе жидкостями для электронных средств доставки никотина), а также устройствами для потребления такой продукции».



Важным нововведением является полный запрет и на безникотиновые жидкости, которые также активно используются в вейпах, а также на сами устройства для их потребления.

Эти поправки базируются на мнениях экспертного сообщества, медицинских работников и профильных федеральных ведомств, которые неоднократно выражали обеспокоенность угрозами для здоровья детей и подростков.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил такую инициативу. Ранее, в конце августа, глава государства поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о предоставлении регионам полномочий по полному запрету вейпов в пилотном режиме. Соответствующий законопроект был направлен в правительство и концептуально поддержан Роспотребнадзором.



Рената Валеева