В Минтрансе Татарстана назначен новый замминистра

Им стал Ранис Файзуллин — заместитель технического директора АО «Татавтодор»

В Минтрансе Татарстана назначен новый замминистра. Им стал Ранис Файзуллин — заместитель технического директора по строительству АО «Татавтодор». Его карточка появилась на сайте министерства.

В настоящее время министерством транспорта Татарстана руководит Фарит Ханифов. Вместе с новым заместителем в команде министра работают первый заместитель Лилия Сафиуллина и замминистра Марат Хисамутдинов.

Напомним, ранее произошли некоторые изменения в управленческой сфере республики. Например, Александра Шавлиашвили назначили главой Комитета по развитию туризма Казани. Он заменил Дарью Санникову, которая займет пост советника мэра по работе в Ассоциации городов стран БРИКС.

Наталья Жирнова