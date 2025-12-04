В Зеленодольском районе задержали депутата по делу о нападении собак на 9-летнюю девочку в Васильево

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Фото: Василий Иванов

В Татарстане завели уголовное дело на депутата совета Айшинского сельского поселения Зеленодольского района. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает «Реальному времени» источник.

Следствие выяснило: в январе 2025 года, будучи руководителем департамента ЖКХ Зеленодольского района, депутат заключил контракт с благотворительным фондом на отлов и содержание бездомных животных. Стоимость договора — более 5,2 млн рублей, срок действия — до конца 2025 года. По версии следствия, депутат знал, что фонд не сможет выполнить работу по условиям контракта. Кроме того, он не контролировал исполнение договора и не направлял заявки на отлов бродячих собак.

Бездействие депутата, как считает следствие, привело к недавней трагедии: 28 ноября 2025 года в поселке Васильево стая собак напала на маленькую девочку. Ребенок получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Сейчас подозреваемый задержан. Скоро ему предъявят обвинение и будут ходатайствовать перед судом о мере пресечения. Напомним, что в Татарстане задержали ответственных за отлов животных после нападения собак на ребенка в Васильево.

Наталья Жирнова