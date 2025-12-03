Египет повысит стоимость виз до $45 с декабря

Ранее стоимость виз в Египте повышалась в мае 2014 и 2017 годов

Фото: Людмила Губаева

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одобрил повышение стоимости въездных виз для иностранных граждан на $20, доведя ее до $45. Новые расценки вступают в силу с декабря, сообщает газета Veto Gate со ссылкой на соответствующий указ главы республики.



Ранее стоимость виз в Египте повышалась в мае 2014 года (с $15 до $25 за однократную) и в 2017 году (с $35 до $60 за многократную визу на полгода).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru



Законопроект о новом повышении обсуждался в парламенте страны с начала ноября. Инициатива подвергалась критике со стороны Федерации туристических палат Египта, которая выражала опасения, что увеличение стоимости виз может негативно сказаться на росте въездного турпотока и ослабить позиции египетского туризма в конкуренции с другими регионами.



Тем не менее, для российских туристов пока нет изменений.

Напомним, в октябре наблюдалось снижение стоимости туристических поездок по ряду популярных направлений. Наиболее заметное удешевление зафиксировано на маршрутах в Турцию — цены упали на 18,2%, по сравнению с сентябрем. Отдых в Египте стал доступнее на 12,1%.

Рената Валеева