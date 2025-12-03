Илон Маск обозначил 12-летний политический сценарий для США

По его мнению, вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит страну после Дональда Трампа

Американский предприниматель Илон Маск предсказал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит страну после Дональда Трампа, который, по мнению Маска, будет руководить второй администрацией. Об этом прогнозе Маск заявил во время видеообращения на встрече с бывшими сотрудниками департамента по повышению эффективности госуправления (DOGE) США, передает Politico со ссылкой на источники.

Соединенные Штаты находятся в начале «великого 12-летнего периода», который продлится до прихода к власти второй администрации Трампа. Затем, согласно прогнозу бизнесмена, Джей Ди Вэнс будет занимать пост президента в течение двух сроков подряд.

Издание Politico отмечает, что, хотя отношения Маска с Трампом в июне «дали трещину и с тех пор наладились», в 2025 году у предпринимателя сложились прочные личные отношения с вице-президентом Вэнсом. Несмотря на то, что Маск, как кажется, отошел от активной политики, Politico предполагает, что его «колоссальные политические расходы» могли бы оказать мощную поддержку Вэнсу, если тот будет баллотироваться в 2028 году.

Эта встреча с бывшими сотрудниками DOGE состоялась вскоре после того, как 24 ноября глава управления кадровой службы американского правительства Скотт Купор сообщил Reuters о расформировании департамента на восемь месяцев раньше запланированного срока.

Департамент по повышению эффективности госуправления (DOGE) был создан после вступления Дональда Трампа в должность президента в январе 2025 года, и его возглавил Илон Маск. Сотрудники госструктуры занимались оптимизацией работы федеральных органов, в том числе давали рекомендации по сокращению штата. Деятельность DOGE вызывала критику со стороны госслужащих, которые жаловались на превышение полномочий и доступ к конфиденциальной информации.

