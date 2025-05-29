Илон Маск покинул пост специального госслужащего при администрации Трампа

Илон Маск объявил в среду о завершении своей работы в качестве специального государственного сотрудника при администрации президента Дональда Трампа. Об этом миллиардер сообщил на своей социальной платформе X.

— Мой срок в качестве специального государственного сотрудника подходит к концу. Благодарю президента за возможность бороться с неэффективными расходами, — написал Маск. Он также добавил, что миссия Департамента эффективности правительства (DOGE) «будет только укрепляться».

Напомним, что 22 апреля предприниматель заявлял о намерении существенно сократить время, которое он посвящает работе в DOGE, чтобы сконцентрироваться на своей компании Tesla.

Анонимный представитель Белого дома подтвердил Associated Press уход миллиардера с госслужбы.

Это решение последовало на следующий день после критики Маском ключевого законопроекта Трампа, который президент США называет «Большим прекрасным биллем». В интервью CBS Маск назвал инициативу «массивным расходным законопроектом», увеличивающим дефицит бюджета и «подрывающим работу» DOGE.

Ранее Трамп заявил, что ему не требуется участие Илона Маска в курировании деятельности ведомства DOGE.



Рената Валеева