Татарстану и другим субъектам направят 264,5 млн рублей на селекцию в животноводстве

Эта экспертиза позволяет получить информацию о достоверности происхождения животных

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Татарстан станет одним из регионов, который получит возмещение части затрат на развитие геномной селекции в племенном животноводстве. Правительство до конца 2025 года выделит на эти цели 264,5 млн рублей, охватив более 30 субъектов страны.

Соответствующее распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Это решение направлено на укрепление продовольственной безопасности России.

Татарстан вошел в число субъектов, которым будет оказана финансовая поддержка. Помимо республики, средства получат Крым, Мордовия, Пермский край, а также Архангельская, Брянская, Воронежская, Калининградская, Липецкая, Тульская и Ярославская области.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В правительстве пояснили, что мероприятия по развитию геномной селекции подразумевают проведение молекулярной генетической экспертизы племенного молодняка крупного рогатого скота. Эта экспертиза позволяет получить информацию о достоверности происхождения животных, выявить отсутствие генетически обусловленных заболеваний, а также определить их племенную ценность.

Софинансирование затрат на развитие геномной селекции осуществляется в рамках утвержденных кабмином правил, согласно которым федеральные средства могут покрывать до 70% от объема фактически понесенных регионом затрат. Деньги предоставляются субъектам на основе соглашения с Министерством сельского хозяйства.

«Прославившееся» многомесячными неплатежами фермерам за сданное молоко в 2024 году дрожжановское ССППК «Исток» с августа 2025 года снова задерживает оплату продукции, сообщили «Реальному времени» жители Старых Какерлей. Подробнее о долгах и бонусах «богатой» молокоперерабатывающей компании, загадочной тенденции к росту производства молока в республике на фоне неуклонного снижения поголовья дойных коров и причинах, по которым фермеры избавляются от буренок, — в нашем материале.

Рената Валеева