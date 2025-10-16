Закупки российского газа Евросоюзом выросли на 8%

Суммарно они составили около €9,75 млрд

По данным Евростата и расчетам ТАСС, за первые восемь месяцев 2025 года Евросоюз значительно увеличил объем закупок российского газа. Суммарные закупки составили около €9,75 млрд, что на 7,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В структуре закупок преобладает сжиженный природный газ (СПГ), на который пришлось €5,7 млрд. Закупки трубопроводного газа составили €4,1 млрд.

При этом в августе текущего года наблюдался минимальный с прошлого года показатель закупок СПГ — €494 млн. Основными покупателями российского СПГ стали Франция, Бельгия и Испания. Параллельно с этим импорт трубопроводного газа в августе составил €465 млн.

Ранее сообщалось, что ЕС выступает за запрет российского СПГ на год раньше. ЕС планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2027 года, включая трубопроводный и СПГ. Затем и Венгрия, которая пыталась добиться исключения для продолжения поставок, поддержала запрет российского СПГ.



Наталья Жирнова