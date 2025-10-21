ЕК не планирует запрещать транзит российского газа в Сербию

Тем не менее страна не сможет войти в Евросоюз без отказа от топлива из России

Фото: взято с сайта Wikipedia.org

Еврокомиссия не собирается прекращать поставку российского газа в Сербию. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, сообщает ТАСС.

Она отметила, что недавно принятая стратегия Евросоюза RePowerEU, предусматривающая прекращение закупок российского газа к 2028 году, не распространяется на транзит газа третьим странам, таким как Сербия.

Реальное время / realnoevremya.ru

Однако Кос подчеркнула стремление ЕС интегрировать Сербию в общий энергетический рынок, предлагая ей многообразие поставок газа за счет импорта из Европы. При этом комиссар подвергла критике тесные контакты Белграда с Москвой и Пекином.

— Тесные отношения с Москвой и Пекином, включая повторение критических заявлений в адрес ЕС — это не то, что мы ожидаем от страны-кандидата, эти действия идут вразрез с европейскими стандартами и ценностями, — заявила Марта Кос.

Она напомнила, что вступление новых стран в Европейский союз требует полного соответствия национального законодательства нормам ЕС, включая обязательства следовать европейской внешней политике, независимо от мнения самих кандидатов.

Наталья Жирнова