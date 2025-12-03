В Татарстане с 02:52 мск действует режим беспилотной опасности

Об этом сообщили в приложении МЧС

В Татарстане более пяти часов действует режим «Бспилотная опасность». Его ввели в 02:52 мск. Об этом сообщили в приложении МЧС.

На этой неделе его вводят уже третье утро подряд. Вчера он действовал с 04.41 до 10.09 мск.

приложение МЧС

1 декабря его вводили на почти пять часов.

Рената Валеева