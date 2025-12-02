«Зимнее яйцо» Фаберже продали за $25,7 млн

Ожидаемая стоимость ювелирного изделия составляла не менее $26 млн

На торгах аукционного дома Christie’s в Лондоне продано знаменитое «Зимнее яйцо» из императорской коллекции Николая II. Ювелирное изделие ушло с молотка за рекордную сумму — $25,7 млн. Ожидаемая стоимость ювелирного изделия составляла не менее $26 млн.

Как сообщила аукционист Юй Гэ Ван, итоговая стоимость с учетом комиссии составила $30,2 млн. Стартовая цена лота составляла $22,4 млн. Эта продажа установила новый рекорд стоимости для изделий Фаберже.

Уникальное произведение ювелирного искусства было создано к Пасхе 1913 года по проекту Альмы Пиль — дочери известного мастера Карла Фаберже. Корпус яйца выполнен из горного хрусталя с резьбой, имитирующей морозные узоры. Украшение декорировано более чем 4 тыс. бриллиантов и установлено на хрустальную подставку в форме тающего льда. Внутри находится миниатюрный букет подснежников из кварца и жадеита в хрустальной корзинке.

Наталья Жирнова