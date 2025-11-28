На аукционе Christie’s выставлено «Зимнее яйцо» Фаберже за $26 млн

На предстоящих торгах аукционного дома Christie’s в Лондоне может быть продано знаменитое «Зимнее яйцо» Фаберже из коллекции российского императора Николая II. Ожидаемая стоимость ювелирного изделия составляет не менее $26 млн.

Уникальное произведение ювелирного искусства было создано к Пасхе 1913 года по проекту Альмы Пиль — дочери известного мастера Карла Фаберже. Корпус яйца выполнен из горного хрусталя с резьбой, имитирующей морозные узоры. Украшение декорировано более чем 4 тыс. бриллиантов и установлено на хрустальную подставку в форме тающего льда. Внутри находится миниатюрный букет подснежников из кварца и жадеита в хрустальной корзинке.

История яйца примечательна: после революции 1917 года оно было продано за £450, затем неоднократно переходило из рук в руки и считалось утерянным. Яйцо вновь появилось на аукционе Christie’s в Женеве в 1994 году, где было продано за $5,587 млн. Рекордная цена в $9,58 млн долларов была установлена в 2002 году на торгах в Нью-Йорке.

Торги состоятся 2 декабря в Лондоне.

