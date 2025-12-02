На трассе М-12 снова закрыли движение в сторону Казани

На этот раз причиной стало ДТП на 437-м километре

На трассе М-12 опять закрыли движение в сторону Казани. Об этом сообщил «Автодор».

На этот раз причиной стало ДТП на 437-м километре в Нижегородской области. Госкомпания предлагает автомобилистам объезд по региональной дороге, съезд на которую осуществляется через развязку на 395-м километре.

Напомним, ранее движение на этом участке автодороги, в направлении Казани, было полностью остановлено из-за ДТП с участием грузового автомобиля. Инцидент произошел на 635-м километре трассы, в Вурнарском округе. Позже движение восстановили по обочине.

Наталья Жирнова