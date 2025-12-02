Движение на трассе М-12 «Восток» полностью перекрыто в сторону Казани из-за ДТП

Инцидент произошел на 635-м километре автодороги, в Вурнарском округе

Фото: Динар Фатыхов

Движение на федеральной трассе М-12 «Восток» в Чувашской Республике полностью остановлено в направлении Казани из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля. Инцидент произошел на 635-м километре автодороги, в Вурнарском округе. Об этом сообщила государственная компания «Автодор».

Для водителей, следующих в направлении Казани, организован объезд: съезд с трассы осуществляется на 612-м километре.

Рената Валеева