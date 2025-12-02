Новости общества

Лесные инспекторы Татарстана с начала года наложили штрафы на сумму более 1 млн рублей

20:14, 02.12.2025

За этот период на территории республики зафиксировано 40 случаев незаконной заготовки древесины

Фото: Реальное время

Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров сообщил о снижении количества незаконных рубок лесных насаждений в регионе. По сравнению с прошлым годом их число уменьшилось на 27%. Об этом он заявил на пресс-конференции.

С начала года на территории республики зафиксировано 40 случаев незаконной заготовки древесины. Общий объем незаконно вырубленных деревьев превысил 166 кубометров. Для предотвращения нарушений государственные лесные инспекторы провели более 32 тыс. патрулирований лесных территорий. В результате было составлено 112 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 970 тыс. рублей.

По словам министра, наиболее распространенными нарушениями являются несоблюдение правил использования лесов и требований санитарной безопасности в лесных массивах. Напомним, что компания по утилизации отходов нанесла природе Татарстана ущерб в 2,4 млрд рублей.

Наталья Жирнова

