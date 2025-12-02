Компания по утилизации отходов нанесла природе Татарстана ущерб в 2,4 млрд рублей

По результатам проверки Росприроднадзора было возбуждено уголовное дело

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило факт мошенничества при утилизации отходов в особо крупном размере. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора в Max.

Как установили инспекторы, компания ООО «БэстХим» заключила договор на утилизацию 81,2 тыс. тонн отходов V класса опасности на территории республики. Однако вместо утилизации отходов компания организовала их незаконное размещение. Отходы были вывезены и размещены на земельных участках местного жителя под видом рекультивационных работ.

Нижнекамский городской суд уже принял решение по этому делу. Суд удовлетворил иск Росприроднадзора о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. Сумма ущерба составила 2,4 млрд рублей. Эта сумма будет взыскана с компании-нарушителя и владельца земельного участка, где были размещены отходы.

Ранее суд подтвердил взыскание 49,5 млрд рублей за разлив нефти в Черном море.

Наталья Жирнова