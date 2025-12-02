В Татарстане, в том числе в Казани, вновь ожидается туман

МЧС предупредило о необходимости соблюдения мер безопасности

Фото: Мария Зверева

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана объявило о неблагоприятном метеорологическом явлении. Ночью и днем 3 декабря на территории региона, включая Казань, местами ожидается туман.

ГУ МЧС России по РТ рекомендует гражданам соблюдать повышенные меры предосторожности. Водителям следует отказаться от лишних маневров при движении в тумане, таких как перестроения, обгоны и опережения. При необходимости остановки рекомендуется плавно снижать скорость, избегая резких торможений. По возможности стоит воздержаться от дальних поездок. Пешеходам необходимо проявлять особую осторожность при переходе через автомобильные дороги и при нахождении вблизи них.

Напомним, что Татарстан встретит декабрь аномальным теплом: температура днем не опустится ниже -1 градуса в течение первой недели.

Наталья Жирнова