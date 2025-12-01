Татарстан встретит декабрь аномальным теплом: температура днем не опустится ниже -1 градуса

При этом ноябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Фото: Артем Дергунов

Татарстан продолжает находиться под влиянием аномально теплых воздушных масс, встретив декабрь с температурами значительно выше нормы. Как сообщили в Гидрометцентре республики, ноябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Среднесуточная температура воздуха в ноябре составила +2,4 градуса, побив все предыдущие рекорды.

Прогноз на ближайшие дни:

Во вторник, 2 декабря, существенных осадков не ожидается, местами прогнозируется туман. Ночью температура воздуха будет колебаться от -2 до +2°, а днем поднимется до 0... +4°. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица.

В среду, 3 декабря, и четверг, 4 декабря, сохранится спокойный характер погоды. Вероятность осадков мала. Ночные температуры составят от -3 до +1°, дневные — от -1 до +3°.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 5 декабря, и субботу, 6 декабря, температурный фон существенно не изменится: ночью ожидается 0... -3°, днем — 0... +3°. Из-за приближения атмосферного фронта местами возможны небольшие осадки.

Большая часть европейской территории России, включая Татарстан, сейчас находится под влиянием обширного антициклона, что и обуславливает текущие погодные аномалии.



Рената Валеева