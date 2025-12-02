Новости общества

Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

19:47, 02.12.2025

Ранее помощник президента Юрий Ушаков и спецпосланник США обсуждали обмен заключенными, мирный план по Украине и экономическое и коммерческое сотрудничество

Фото: скриншот телеграм-канала "Кремль.Новости"

Владимир Путин начал встречу со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и бывшим старшим советником президента Штатов Джаредом Кушнером в Кремле.

С российской стороны во встрече участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает Кремль.

Ранее в СМИ появились данных о телефонных разговорах Стивена Уиткоффа с российскими официальными лицами. Агентство Bloomberg привело стенограммы бесед спецпредставителя президента США с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и Кириллом Дмитриевым. Они обсуждали обмен заключенными, мирный план по Украине и экономическое и коммерческое сотрудничество, включая добычу редкоземельных металлов в Арктике.

Наталья Жирнова

