Ушаков прокомментировал «сливы» своих разговоров с США по Украине

Ранее агентство Bloomberg выложило две стенограммы телефонных разговоров

Фото: Реальное время

Помощник президента РФ Юрий Ушаков резко осудил инциденты с утечками телефонных разговоров с американской стороной, назвав их недопустимыми при обсуждении «серьезнейших вопросов». Его комментарий прозвучал на фоне публикации агентством Bloomberg стенограмм якобы состоявшихся переговоров между российскими и американскими официальными лицами, касающихся урегулирования ситуации на Украине.

— Это недопустимо, конечно, в таких отношениях, когда обсуждаются серьезнейшие вопросы, — заявил Ушаков журналистам в среду.

Он сообщил, что намерен обсудить последние инциденты со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом «по телефону». Помощник главы государства также обратил внимание, что среди утечек разговоров есть «фейки», а другие являются конфиденциальными.

— Другие — я бы вообще отказался комментировать, поскольку, например, мои разговоры с Уиткоффом носят закрытый характер и разглашать их не должен никто, — подчеркнул Ушаков.

Ранее Ушаков уже заявлял, что его разговоры с Уиткоффом прослушивались и были опубликованы в СМИ не российской стороной.

— Я не знаю. Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы, — сказал он в интервью ведущему телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Заявления Ушакова прозвучали после того, как агентство Bloomberg выложило две стенограммы телефонных разговоров. Одна из них, как утверждается, якобы является записью беседы посланника президента США Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова 14 октября. Bloomberg утверждает, что собеседники обсуждали стратегию общения с президентом США Дональдом Трампом, а Уиткофф якобы предложил разработать мирное предложение из 20 пунктов, подобное ранее представленному в Газе. Агентство приводит цитаты из этого разговора: «Думаю, если мы решим российско-украинский конфликт, все будут прыгать от радости»,— якобы сказал господин Уиткофф. «Да, вам нужно решить только одну проблему»,— якобы ответил ему господин Ушаков. «Какую?» «Российско-украинскую войну»,— приводит Bloomberg цитаты двух собеседников.

Другой звонок прошел 29 октября. Агентство утверждает, что господин Дмитриев сообщил Юрию Ушакову, что намерен передать Белому дому российский план по урегулированию конфликта, стремясь максимально приблизить его к российской позиции.

Представитель российского президента Кирилл Дмитриев, в свою очередь, прокомментировал последнюю публикацию в соцсети X, назвав ее фейком. Он также написал: «Чем ближе мы к миру, тем более отчаянными становятся поджигатели войны».



Рената Валеева