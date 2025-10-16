Новости общества

Джузеппе Марсоччи назначен гендиректором компании Giorgio Armani

22:04, 16.10.2025

Марсоччи работал в компании Giorgio Armani 23 года, из которых последние шесть лет занимал должность главного коммерческого директора. На должность он был предложен единогласно

Фото: Скриншот с сайта Википедия

Итальянский дом моды Giorgio Armani назначил Джузеппе Марсоччи новым гендиректором. Он сменил на этом посту основателя компании Джорджо Армани, который скончался 4 сентября в возрасте 91 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

61-летний Марсоччи, проработавший в Giorgio Armani 23 года, последние шесть из которых занимал должность главного коммерческого директора, был единогласно предложен на эту должность фондом Джорджо Армани. Он немедленно приступил к своим обязанностям.

Одной из ключевых задач нового руководителя станет курирование запланированной продажи 15% акций компании крупным люксовым брендам, таким как французский концерн LVMH, итальянская EssilorLuxottica или L'Oreal, уточняет Reuters.

  • Джорджо Армани основал свой модный дом в 1975 году, и он оставался одним из немногих крупных брендов, не вошедших в состав больших холдингов.
Анастасия Фартыгина

