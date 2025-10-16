Джузеппе Марсоччи назначен гендиректором компании Giorgio Armani

Марсоччи работал в компании Giorgio Armani 23 года, из которых последние шесть лет занимал должность главного коммерческого директора. На должность он был предложен единогласно

Итальянский дом моды Giorgio Armani назначил Джузеппе Марсоччи новым гендиректором. Он сменил на этом посту основателя компании Джорджо Армани, который скончался 4 сентября в возрасте 91 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

61-летний Марсоччи, проработавший в Giorgio Armani 23 года, последние шесть из которых занимал должность главного коммерческого директора, был единогласно предложен на эту должность фондом Джорджо Армани. Он немедленно приступил к своим обязанностям.

Одной из ключевых задач нового руководителя станет курирование запланированной продажи 15% акций компании крупным люксовым брендам, таким как французский концерн LVMH, итальянская EssilorLuxottica или L'Oreal, уточняет Reuters.

Джорджо Армани основал свой модный дом в 1975 году, и он оставался одним из немногих крупных брендов, не вошедших в состав больших холдингов.

Анастасия Фартыгина