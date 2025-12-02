ExxonMobil предложила Ираку выкупить долю «Лукойла» в крупном месторождении «Западная Курна — 2»

1 декабря Министерство нефти пригласило ряд американских компаний принять участие в тендере на право управления «Западной Курной — 2»

Фото: Максим Платонов

Американская энергетическая компания ExxonMobil предложила Министерству нефти Ирака выкупить контрольный пакет акций российской компании «Лукойл» в управлении крупным иракским месторождением «Западная Курна — 2». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иракские официальные источники.

— Exxon — наш предпочтительный вариант взамен «Лукойла». У компании есть необходимые мощности и опыт для управления таким большим и сложным месторождением, как «Западная Курна — 2, — заявил агентству высокопоставленный иракский чиновник, который контролирует деятельность иностранных компаний на юге страны.

Как ExxonMobil, так и «Лукойл» отказались предоставить комментарии для СМИ по данному вопросу.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

1 декабря Министерство нефти Ирака пригласило ряд американских компаний принять участие в тендере на право управления «Западной Курной — 2», хотя список этих компаний не раскрывался. Ранее, 18 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждало, что российская компания «Лукойл», владеющая долей в управлении месторождением, планирует продать свои зарубежные активы. По информации агентства, в числе потенциальных покупателей доли «Лукойла» в Ираке назывались американские компании Chevron и Exxon.

Напомним, в октябре США и Великобритания включили компанию «Лукойл» в свои санкционные списки. После этого «Лукойл» сообщил о намерении продать свои международные активы. 14 ноября представители компании заявили, что ведут переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями и сообщат о сделке после достижения финальных договоренностей и получения всех необходимых разрешений.

Рената Валеева