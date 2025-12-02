Спецпредставители России и США Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф проведут встречу в Москве

Путин также начнет переговоры с Уиткоффом около 17:00 мск в тот же день

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 2 декабря. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» источник.

— Встреча Дмитриева и Уиткоффа пройдет в Москве во вторник, — уточнил собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что глава государства Владимир Путин также начнет переговоры с Уиткоффом около 17:00 мск в тот же день.

Ранее в СМИ появились данных о телефонных разговорах Стивена Уиткоффа с российскими официальными лицами. Агентство Bloomberg привело стенограммы бесед спецпредставителя президента США с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и Кириллом Дмитриевым, которые, согласно изданию, состоялись 14 и 29 октября.

Они обсуждали обмен заключенными, мирный план по Украине и экономическое и коммерческое сотрудничество, включая добычу редкоземельных металлов в Арктике.

В связи с этими публикациями Юрий Ушаков ранее комментировал ситуацию, заявляя, что «некоторые утечки носят фейковый характер», а другие он отказался комментировать, ссылаясь на закрытый режим ведения подобных переговоров.

Британская газета The Guardian, ссылаясь на бывшего сотрудника разведки, сообщила о возможных источниках утечки этих переговоров. По ее данным, за «сливом» могли стоять спецслужбы европейских стран, стремившиеся сорвать усилия Уиткоффа по урегулированию конфликта на Украине. Другой источник издания не исключил причастности к утечке сотрудников Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) или Агентства национальной безопасности (АНБ), предположительно, недовольных политикой администрации президента Дональда Трампа. Газета также указала на Украину как на возможного организатора «слива», поскольку Киев мог быть заинтересован в подрыве позиций Уиткоффа.

Рената Валеева