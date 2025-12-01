Источник: встреча Путина и Уиткоффа пройдет 2 декабря

Он прибудет в Москву 1 декабря

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Москву 1 декабря для переговоров с российским руководством, как сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на источники. Предполагается, что 2 декабря господин Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Визит американского представителя состоится вскоре после переговоров между американскими и украинскими чиновниками, прошедших 30 ноября в Майами. Президент США Дональд Трамп после этой встречи заявил, что Стив Уиткофф отправится в Россию «на этой неделе».

Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры с украинской стороной продуктивными. Он подчеркнул важность участия России в процессе урегулирования российско-украинского конфликта, отметив, что Москва должна быть «частью уравнения».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин проведет встречу с американскими переговорщиками, которые прибудут в Москву в первой половине следующей недели. По его словам, визит американской делегации, в которую, помимо Стива Уиткоффа, может войти Джаред Кушнер, связан с обсуждением американского мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта.

Стоит отметить, что это не первый раунд обсуждений данного плана. 25 ноября российские представители провели прямые переговоры с украинской делегацией в Абу-Даби, где также состоялась встреча между российскими и американскими представителями для обсуждения мирного плана. Ранее Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже обсуждали этот план с секретарем Совета национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым в Майами.

Ранее Bloomberg привело стенограммы телефонных разговоров специального представителя президента США Стивена Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и спецпредставителем главы российского государства Кириллом Дмитриевым. Эти разговоры, согласно изданию, состоялись 14 и 29 октября.

В свою очередь, Юрий Ушаков ранее комментировал данную информацию, заявляя, что «некоторые утечки носят фейковый характер», а другие он отказался комментировать, ссылаясь на закрытый режим ведения подобных переговоров.

Рената Валеева