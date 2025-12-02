Движение трамваев в Казани восстановлено после утреннего ЧП у «Ак Барс Арены»
Причиной сбоя стало падение столба в районе стадиона «Казань Арена»
Движение трамваев по маршрутам №5, 5а, 6 и 7 в Казани полностью восстановлено. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс». Утром из-за серьезного инцидента работа этих трамвайных маршрутов, а также троллейбуса №13 была временно приостановлена.
Причиной сбоя стало падение столба в районе стадиона «Казань Арена» в сторону улицы Адоратского. Инцидент повредил контактную сеть, сделав невозможным дальнейшее движение электротранспорта на этом участке.
У стадиона «Ак Барс Арена» образовалась крупная автомобильная пробка, которая, по данным онлайн-карт, растянулась на 5 километров.
