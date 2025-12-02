Большунов раскрыл многолетний конфликт с группой Сорина после инцидента на Кубке России

Он хотел уладить ситуацию сразу же после финиша, однако «эмоции и мат» Бакурова помешали конструктивному диалогу

Фото: Динар Фатыхов

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, представляющий Татарстан, Александр Большунов публично заявил о двухлетнем конфликте со спортсменами из группы тренера Егора Сорина, который обострился после инцидента на первом этапе Кубка России в Кировске. Об этом спортсмен рассказал в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 29 ноября во время спринтерской гонки. Большунов упал после контакта с лыжником Александром Бакуровым из группы Сорина, финишировав на последнем месте. После пересечения финишной черты олимпийский чемпион подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом, нанеся, по словам Бакурова, травму.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Большунов пояснил, что этот конфликт длится уже давно.

— Начиная с отстранения от международных стартов, я замечаю на протяжении двух лет в каждой контактной гонке — либо специальное перекрытие, либо подрезку, либо, как это было на масс-стартах, закрытие и блокирование перед бонусными отсечками, — рассказал спортсмен. Он призвал к честной борьбе: — Я понимаю, это спорт, но, как сказал кот Леопольд, «ребята, давайте жить дружно» и уважать друг друга на дистанции, делать соревнования интересными и зрелищными с помощью честной борьбы на дистанции и вне ее.

Олимпийский чемпион отметил, что хотел уладить ситуацию сразу же после финиша, однако «эмоции и мат» в его адрес со стороны Бакурова помешали конструктивному диалогу. Большунов подчеркнул, что предпочитает решать подобные вопросы при личной встрече, а не выносить их на камеры, упрекнув соперника в «излишней тяге к пиару». В заключение своего обращения Большунов заявил о намерении стать сильнее, чтобы впредь не доводить гонки до подобных инцидентов и одерживать победы без возникновения лишних вопросов.

Сообщается, что 2 декабря президиум Федерации лыжных гонок России рассмотрит инцидент с участием Александра Большунова и Александра Бакурова.

Рената Валеева