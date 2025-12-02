Танкер с российским грузом масла снова подвергся атаке в Черном море у берегов Турции

Об этом сообщило министерство транспорта и инфраструктуры республики.

Фото: Реальное время

Танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в Черном море, в 80 милях от побережья Турции. Об этом сообщило министерство транспорта и инфраструктуры республики.

По данным турецких властей, у всех 13 членов экипажа судна нет никаких проблем со здоровьем и танкер не запрашивает помощь. Судно с работающими двигателями продолжает движение в направлении Синопа, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Этот инцидент произошел на фоне серии аналогичных нападений на морские суда, связанные с российскими грузами, которые были зафиксированы в последнее время.

Напомним, ранее, 28 ноября, стало известно о взрывах на двух подсанкционных танкерах РФ — Kairo и Virat — недалеко от Босфора в Черном море. Позже МИД РФ сообщил, что эти суда, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска, были атакованы украинскими морскими безэкипажными катерами Sea Baby и получили повреждения. Утром следующего дня танкер «Вират» подвергся повторной атаке.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Тогда же, ранним утром 29 ноября, в морском порту Новороссийска в результате атаки теми же морскими беспилотниками Sea Baby было выведено из строя выносное причальное устройство «ВПУ-2», принадлежащее международному «Каспийскому трубопроводному консорциуму». О своей причастности к указанным атакам фактически заявили спецслужбы киевского режима, опубликовав видеосвидетельства в украинских СМИ.

Кроме того, за последние несколько дней взрыв произошел на третьем танкере, перевозившем российскую нефть, — Mersin. По данным компании Besiktas Shipping, обслуживающей судно, на Mersin прогремело четыре внешних взрыва, когда он находился недалеко от столицы Сенегала — Дакара, у западного побережья Африки. В результате взрывов и пробоины в корпусе в машинное отделение танкера, перевозившего дизельное топливо, стала поступать вода. Тем не менее судно остается в стабильном состоянии, экипаж в безопасности, а загрязнения окружающей среды не произошло. По информации аналитиков Kpler, судно в текущем году несколько раз заходило в российские порты.

Рената Валеева