Танкер Mersin пострадал от взрывов у берегов Сенегала

Киев подтверждает свою причастность к атакам морских дронов предполагаемого «теневого флота» России

Турецкий танкер Mersin пострадал от четырех взрывов у берегов Сенегала, что привело к поступлению воды в машинное отделение. Об инциденте, произошедшем около 23:45 мск 27 ноября, сообщила РИА «Новости» компания Beşiktaş Shipping, владеющая судном.

— Около 23:45 мск 27 ноября, когда судно стояло на якоре у берегов Дакара в Сенегале, прогремели четыре взрыва снаружи, в результате машинное отделение начало наполняться водой. Ситуация была немедленно взята под контроль, подтверждаем, что все члены экипажа в безопасности, — заявили в компании. По ее данным, никто из экипажа не пострадал, загрязнения окружающей среды не зафиксировано.

Beşiktaş Shipping подчеркнула, что судно «остается в безопасности и оно стабильно, не представляя никаких угроз навигации или безопасности близлежащим объектам». Компания сотрудничает со страховщиками и сенегальскими властями, «устраняет последствия инцидента и поддерживает идущие технические и уголовные проверки».

При этом ранее сенегальский портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь и власти страны пытаются предотвратить разлив углеводородов. Портал утверждал, что планируется удаление около полумиллиона баррелей углеводородов, которые перевозит танкер.

Инцидент у берегов Сенегала произошел на фоне серии атак на танкеры в Черном море. В пятницу танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в 28 милях от берегов Турции предположительно, из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы. Пожар на нем удалось потушить спустя почти двое суток.

Еще один танкер, Virat, с 20 членами экипажа на борту, подвергся атакам безэкипажных морских катеров в пятницу и субботу в исключительной экономической зоне Турции. Судно буксируют к берегу.

По данным газеты Guardian, ссылающейся на источник в украинских спецслужбах, Киев подтверждает свою причастность к атакам морских дронов на оба танкера у побережья Турции. Агентство Reuters, ссылаясь на данные LSEG, писало, что Kairos и Virat находятся под антироссийскими санкциями и входят в так называемый теневой флот РФ. По версии турецких властей, танкеры были подорваны минами или атакованы беспилотниками.

Министерство иностранных дел Турции ранее выразило обеспокоенность в связи с этими атаками в Черном море, заявив, что данные действия «поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду».

