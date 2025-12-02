Движение на трассе М-12 «Восток» в сторону Казани частично восстановили после ДТП

Теперь движение на данном участке осуществляется по обочине

Фото: Динар Фатыхов

Движение на 635-м километре федеральной трассы М-12 «Восток» в Чувашии частично восстановлено. Теперь проезд на данном участке осуществляется по обочине. Об этом сообщила пресс-служба Госкомпании «Автодор».

Напомним, ранее движение на этом участке автодороги, в направлении Казани, было полностью остановлено из-за ДТП с участием грузового автомобиля. Инцидент произошел на 635-м километре трассы, в Вурнарском округе.

Для водителей, следующих в направлении Казани, на время ограничения был организован объезд со съездом с трассы на 612-м километре.

Рената Валеева