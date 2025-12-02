Верховный суд и Минюст попросили выработать единые правила компенсаций по «схеме Долиной»

Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья

Фото: Анастасия Фартыгина

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина и Алексей Корниенко обратились к председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову и главе Минюста РФ Константину Чуйченко с призывом выработать единый подход к применению норм гражданского законодательства о возмещении ущерба в сделках с недвижимостью. Особое внимание парламентарии уделяют защите добросовестных покупателей, пострадавших от так называемой «схемы Долиной». Об этом пишет РИА «Новости».

Инициатива последовала после дела с квартирой певицы Ларисы Долиной. Второй кассационный суд 27 ноября отклонил жалобу покупательницы Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость за певицей. При этом адвокат Лурье, Светлана Свириденко, заявила о намерении подать жалобу в Верховный суд России на признание сделки купли-продажи недействительной.



Парламентарии в своих обращениях отмечают, что, безусловно, пострадавший собственник нуждается в правовой защите. Однако, по их мнению, и покупатель, действовавший добросовестно, должен получать действенную и эффективную защиту своих прав, одной из базовых гражданско-правовых основ которой является двусторонняя реституция.

— Практика, допускающая широкий пересмотр завершенных сделок, в том числе нотариально оформленных и прошедших государственную регистрацию, по формальным основаниям или по неподтвержденным фактам мошенничества (в отсутствие вступившего в законную силу приговора суда), ставит под угрозу покупателей, действовавших добросовестно и вложивших значительные, часто также — заемные, средства в покупку недвижимости или иного имущества, — говорится в документах.

Депутаты добавляют, что непредсказуемость судебных оценок фактов и доказательств снижает инвестиционную привлекательность рынка и увеличивает риски для граждан и бизнеса. «Возможность оспаривать многочисленные прошлые сделки создает предпосылки для роста судебных споров и необоснованного пересмотра имущественных правоотношений», — подчеркивается в обращениях.

В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников. Именно эта практика получила название «схема Долиной». В таких случаях суды часто признают сделки недействительными, возвращая собственность продавцам, в результате чего покупатель остается без денег и жилья.



Рената Валеева