Украина начала реструктуризацию $2,6 млрд «военного» долга

Этот шаг подчеркивает стремление Киева подготовить свои финансы к потенциальному мирному соглашению с Россией

Фото: Татьяна Демина

Украина приступила к реструктуризации долга, привязанного к показателям валового внутреннего продукта (ВВП), на сумму $2,6 млрд. Этот шаг считается ключевым для финансирования военных действий и предотвращения оттока миллиардов долларов из послевоенных финансов Киева, сообщает газета Financial Times.

По информации издания, Министерство финансов Украины в понедельник представило инвесторам предложение обменять ВВП-варранты на новые облигации до конца текущего года. В обмен после нескольких месяцев переговоров держателям ценных бумаг обещан денежный бонус в размере до $180 млн и постепенный рост процентных платежей.

Этот шаг, как пишет Financial Times, подчеркивает стремление Киева подготовить свои финансы как к потенциальному мирному соглашению с Россией, так и к сдерживанию роста долга в случае затягивания военного конфликта.

— Без реструктуризации Украина рискует выплатить миллиарды долларов в результате послевоенного экономического восстановления, что отвлечет жизненно важные средства от обороны, восстановления и основных государственных услуг, — цитирует издание министра финансов Украины Сергея Марченко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проблема с ВВП-варрантами возникла после того, как Украина просрочила выплату $0,67 млрд по этим ценным бумагам, срок погашения которых наступал 2 июня 2025 года. ВВП-варрант — это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году.

На этом фоне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило о сохранении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга страны в иностранной валюте на уровне «SD» («выборочный дефолт»). В частности, рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня «дефолт» («D») с «CC».

Киев, столкнувшись с дефицитом бюджета на 2024 год в размере $43,9 млрд, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи происходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее заявлял, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, неоднократно жаловался на отсутствие в стране денег для производства вооружения и замедленное поступление западной помощи.

Рената Валеева