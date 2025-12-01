Альметьевск стал победителем национальной премии как «Креативный город»

Город боролся за звание креативной столицы России с Юрьевцем и Выксой

Альметьевск получил высокую оценку на присуждении Российской национальной премии в сфере креативных индустрий, победив в номинации «Креативный город». Проект по трансформации города был отмечен экспертами за успешное преобразование города из традиционного промышленного центра в современный креативный кластер

Награду получил Ренат Мамин, замгендиректора ПАО «Татнефть» по социальному развитию. Торжественное вручение провела известный деятель культуры — народная артистка России и Абхазии, оперная певица Хибла Герзмава.

Напомним, что город боролся за звание креативной столицы России с Юрьевцем и Выксой. Торжественная церемония награждения победителей премии состоялась 1 декабря в концертном зале «Зарядье» в Москве.

Наталья Жирнова