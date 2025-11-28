Альметьевск поборется за звание креативной столицы России с Юрьевцем и Выксой

В России опубликовали список финалистов национальной премии Russian Creative Awards

Фото: Артем Дергунов

Альметьевск вошел в число финалистов национальной премии Russian Creative Awards, претендуя на звание креативной столицы России. Город будет соревноваться с Юрьевцем (Ивановская область) и Выксой (Нижегородская область) за это звание, сообщают РИА «Новости».

Премия Russian Creative Awards была инициирована первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и охватывает все сферы креативных индустрий.

В главной номинации «Креативное событие» претендентами стали Первая международная биеннале экологического искусства в Нижнем Новгороде, фестиваль «Театральный бульвар» в Москве и международный музыкальный конкурс «Интервидение». Ранее в эту номинацию включили и этно-модерн-фестиваль Karakuz.



В рамках премии определяются победители в нескольких номинациях, включая «Креативное событие», «Культурный код», «Креативные компетенции в креономике» и другие. Среди других значимых номинантов — проекты «Друзья Петербурга», «Русское чаепитие», сериал «Подслушано в Рыбинске», а также крупные компании и организации, такие как «Росатом», «Алроса» и другие.

Торжественная церемония награждения победителей премии состоится 1 декабря в концертном зале «Зарядье» в Москве. Ведущими церемонии выступят президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.



Наталья Жирнова