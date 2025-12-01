В Казани проведут капитальный ремонт подсветки самолета ТУ-144 за 2 млн рублей

Фото: предоставлено пресс-службой КНИТУ-КАИ

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ объявил о проведении тендера на работы по выборочному капитальному ремонту архитектурно-художественной подсветки самолета ТУ-144. Воздушное судно расположено на улице Четаева.

Проект предусматривает не только обновление подсветки, но и ее интеграцию с системой управления интерактивного музея техники, который функционирует на базе самолета. Первоначальная стоимость работ составит 2,02 млн рублей. Подрядчик должен будет провести все необходимые подготовительные мероприятия. В ходе ремонта необходимо соблюдать строгие требования безопасности и охраны труда. Завершить все работы планируется до 31 марта 2026 года.

