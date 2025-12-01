На содержание 63 общественных туалетов Казани направят 78 млн рублей в 2026 году

В перечень входят 16 павильонов модульного типа, пять стационарных и 42 сетевых модульных туалета, расположенных в различных районах города

Фото: Александр Ильин

Комитет внешнего благоустройства города Казани выступил заказчиком госконтракта на содержание общественных туалетов в городе в 2026 году. Согласно документации, в рамках контракта планируется обеспечить работу 63 санитарных объектов по всему городу.

В перечень входят 16 павильонов модульного типа, пять стационарных и 42 сетевых модульных туалета, которые будут размещены в местах массового скопления горожан и туристов: на улице Петербургской возле Сбербанка, на Волгоградской улице у Московского рынка, на Сибирском тракте около остановки «Халитова», а также в популярных общественных пространствах — в парке Петрова, у торгового центра XL на проспекте Хусаина Ямашева и в других локациях. Подрядная организация будет обязана обеспечить регулярную уборку всех помещений, включая санитарную обработку оборудования, мытье стен и полов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Работы по обслуживанию туалетов будут проводиться на протяжении всего 2026 года — с 1 января по 31 декабря. Финансирование проекта предусмотрено из средств городского бюджета, а общая стоимость контракта составляет 78,1 млн рублей.

Напомним, что вывоз мусора из Приволжского и Советского районов Казани обойдется почти в 1 млрд рублей в 2026 году.

Наталья Жирнова